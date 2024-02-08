Китай разрешил Казахстану ввозить птицеводческую продукцию спустя 19 лет

С 7 февраля 2024 года сняты ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана в Китай и действовавшие ранее ограничения по ящуру, сообщает Zakon.kz.

По информации Минсельхоза Казахстана, запрет на ввоз продукции птицеводства длился с 2005 года, а ограничения по ящуру были введены в 2022 году.

"Снятие ограничений позволяет возобновить экспорт в Китай замороженной говядины и свинины из юго-восточных регионов РК, а также широкий круг продукции птицеводства. Важно отметить, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласование ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об отмене запретов были приняты после официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства.

"Ряд переговоров были проведены заместителя премьер-министра РК Сериком Жумангариным, а в ноябре 2023 года состоялась официальная встреча министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова с председателем Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа", – говорится в пресс-релизе.

По данным МСХ, в течение 2023 года китайская сторона проводила оценку рисков по гриппу птиц и ящуру. В декабре в рамках визита в Казахстан группы экспертов ГТУ КНР и Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР был проведен аудит деятельности ветеринарной службы на предмет обеспечения достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниям.

Ранее сообщалось, что Россия отменила запрет на ввоз мяса из Казахстана спустя два года.



