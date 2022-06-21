Юлия Путинцева прошла два круга в английском Истборне

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева пробилась в третий раунд травяных состязаний на кортах английского Истборна с призовым фондом около 570 тыс. долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участниц в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Юлия Путинцева во втором круге соревнований переиграла испанку Сару Соррибес-Тормо, занимающую 40-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 7:5, 6:1. Теперь казахстанка в третьем круге соревнований серии WTA 500 на кортах Истборна сыграет с украинкой Ангелиной Калининой или Марией Саккари из Греции. Этот матч, а также поединок другой казахстанской теннисистки, Елены Рыбакиной, с Лесей Цуренко (Украина) пройдет вечером 21 июня.

Фото: ktf.kz

Также 21 июня в Истборне стартует лучшая казахстанка в парном разряде – Анна Данилина. Со своей постоянной напарницей Беатрис Хаддад Майя казахстанская спортсменка сыграет с парой Александра Крунич (Сербия) и Магда Линетт (Польша).

Стоит отметить, что Данилина и Майя подошли к этому турниру в прекрасной форме, обе выиграли подряд по два титула. Разница лишь в том, что бразильянка была сильнейшей в одиночке, а казахстанка – в парной категории.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!