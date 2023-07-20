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Юлия Путинцева проиграла на турнире в Венгрии

Юлия Путинцева проиграла на турнире в Венгрии Фото: ktf.kz
В Будапеште (Венгрия) проходит турнир категории WTA-250. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий раунд, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка в матче второго круга уступила американке Клэр Лю (88 в рейтинге WTA) со счетом 3:6, 6:7 (8:10). Продолжительность матча составила 2 часа и 13 минут. За это время Путинцева ни разу не подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Ранее представитель Казахстана Андрей Голубев потерпел поражение на турнире в Швейцарии. 

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