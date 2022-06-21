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Какие золотые слитки пользуются наибольшей популярностью среди казахстанцев

Казахстан, Нацбанк, золотые слитки, продажа Фото: пресс-служба Нацбанка РК
В Национальном банке Казахстана сообщили, что в мае банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 3316 мерных слитков общим весом 92,7 кг, передает Zakon.kz.

В Центробанке напомнили, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (программа) была запущена Нацбанком в 2017 году.

Всего с начала ее действия продано 94 545 золотых слитков общим весом 3,2 т.Пресс-служба Нацбанка РК

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 24 493 штуки. Далее следуют 20-граммовые – 20 385 штук (22%) и 5-граммовые – 19 468 штук (20%), 100-граммовые – 18 679 штук (20%), 50-граммовые – 11 520 штук (12%). В основном, мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау.Пресс-служба Нацбанка РК

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту день в день.

По данным Центробанка, с начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 13 692 мерных слитка общей массой 330 кг, что составляет 14% от общего объема реализации мерных слитков.

Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.Пресс-служба Нацбанка РК

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в расчетно-кассовых отделах ряда банков второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан
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