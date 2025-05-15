Какие золотые слитки пользуются наибольшим спросом у казахстанцев, рассказали в Нацбанке
Об этом сегодня, 15 мая, стало известно из сайта монетарного регулятора.
"Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 59 936 штук. Далее следуют 5-граммовые – 51 889 штук (22%), 100-граммовые – 48 365 штук (21%), 20-граммовые – 43 301 штука (18%) и 50-граммовые – 30 273 штуки (13%)", – говорится в релизе.
По данным НБК, наибольшие объемы реализации мерных слитков в первом квартале пришлись на:
- Алматы – 3844 штуки (78%),
- Шымкент – 200 штук (4%),
- Жамбылская область – 180 штук (4%).
"Таким образом, за первый квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 11 084 мерных слитка общим весом 176 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет 233 764 золотых слитка общим весом 8,1 т", – следует из релиза.
В монетарном регуляторе напомнили, что покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через некоторые БВУ, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.
Фото: nationalbank.kz
Золотые слитки, как пояснили в Нацбанке, могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования.
"Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", – заключили в пресс-службе НБК.
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