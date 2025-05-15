Какие золотые слитки пользуются наибольшим спросом у казахстанцев, рассказали в Нацбанке

Национальный банк Казахстана (НБК) по итогам первого квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 4939 мерных слитков общим весом 50 кг, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 мая, стало известно из сайта монетарного регулятора.

"Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 59 936 штук. Далее следуют 5-граммовые – 51 889 штук (22%), 100-граммовые – 48 365 штук (21%), 20-граммовые – 43 301 штука (18%) и 50-граммовые – 30 273 штуки (13%)", – говорится в релизе.

По данным НБК, наибольшие объемы реализации мерных слитков в первом квартале пришлись на:

Алматы – 3844 штуки (78%),

Шымкент – 200 штук (4%),

Жамбылская область – 180 штук (4%).

"Таким образом, за первый квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 11 084 мерных слитка общим весом 176 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет 233 764 золотых слитка общим весом 8,1 т", – следует из релиза.

В монетарном регуляторе напомнили, что покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через некоторые БВУ, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Фото: nationalbank.kz

Золотые слитки, как пояснили в Нацбанке, могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования.

"Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку", – заключили в пресс-службе НБК.

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