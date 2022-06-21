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Интеллектуальная собственность: просто о сложном

интеллектуальная собственность: просто о сложном, ПРАВМЕДИА Фото: pixabay
Смотрите прямую трансляцию эфира ПРАВМЕДИА на тему «Интеллектуальная собственность: просто о сложном», передает Zakon.kz.

Вы узнаете

  1. ИС – что это (простыми словами с примерами)?

  2. Основные понятия и определения. В чем разница между патентом и товарным знаком, или почему нельзя запатентовать торговую марку?

  3. Какие ошибки чаще всего совершают предприниматели (с примерами из судебной практики)?

  4. Как сделать так, чтобы ИС приносила деньги?

Ведущие:

  • Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры», патентный поверенный с 30-летним опытом, специализируется на вопросах регистрации, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также авторские права и ноу-хау в Казахстане и других странах;

  • Сауле Кульжамбекова, партнер ТОО «Болотов и Партнеры», более 25 лет зарегистрированный патентный поверенный РК, имеет большой опыт в борьбе с нарушениями прав на товарные знаки и патенты, регулярно выступает с лекциями и проводит тренинги.

Динара Халдарова
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