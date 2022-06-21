Интеллектуальная собственность: просто о сложном
Вы узнаете
ИС – что это (простыми словами с примерами)?
Основные понятия и определения. В чем разница между патентом и товарным знаком, или почему нельзя запатентовать торговую марку?
Какие ошибки чаще всего совершают предприниматели (с примерами из судебной практики)?
Как сделать так, чтобы ИС приносила деньги?
Ведущие:
Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО «Болотов и Партнеры», патентный поверенный с 30-летним опытом, специализируется на вопросах регистрации, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также авторские права и ноу-хау в Казахстане и других странах;
Сауле Кульжамбекова, партнер ТОО «Болотов и Партнеры», более 25 лет зарегистрированный патентный поверенный РК, имеет большой опыт в борьбе с нарушениями прав на товарные знаки и патенты, регулярно выступает с лекциями и проводит тренинги.