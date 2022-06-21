Более трех тысяч семей сэкономили на оплате за газ в Казахстане

Газифицированные регионы Казахстана получают газ по сниженной цене. Стали известны первые итоги пилотного проекта по обеспечению потребителей, которые являются получателями газа по льготной цене, передает Zakon.kz.

Снижение действующих тарифов и установление льготной цены для получателей АСП и жилищной помощи на газ проведено в газифицированных регионах Казахстана.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК внес изменения и дополнения в правила ценообразования на общественно значимых рынках в части выделения отдельной (девятой) группы потребителей. В нее входят «бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь».

В рамках реализации пилотного проекта в городах Таразе и Уральске граждане этой группы с 1 апреля 2022 года получают товарный газ по льготной цене, ниже на 20%. В результате более трех тысяч семей ощутили экономию по услугам газоснабжения в апрельских квитанциях. Заместитель председателя КРЕМ МНЭ РК Тимур Қосымбаев

По его словам, КРЕМ МНЭ РК продолжает работу по интеграции информационных систем АО «КазТрансГаз Аймак» и «Социальная помощь» Министерства труда и социальной защиты населения через шлюз электронного правительства.

По итогам работы, при поддержке акиматов, механизм внедрения льготного газа для потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь», будет масштабирован во всех газифицированных регионах страны. Заместитель председателя КРЕМ МНЭ РК Тимур Косымбаев

В 2021 году комитетом рассмотрены отчеты субъектов естественных монополий об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2020 год.

КРЕМ МНЭ РК выявил неисполнения обязательств субъектов естественных монополий, в том числе на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным сетям. Необоснованный доход газовиков-монополистов составил 2,04 млрд тенге.