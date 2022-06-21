Более трех тысяч семей сэкономили на оплате за газ в Казахстане
Снижение действующих тарифов и установление льготной цены для получателей АСП и жилищной помощи на газ проведено в газифицированных регионах Казахстана.
Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК внес изменения и дополнения в правила ценообразования на общественно значимых рынках в части выделения отдельной (девятой) группы потребителей. В нее входят «бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь».
В рамках реализации пилотного проекта в городах Таразе и Уральске граждане этой группы с 1 апреля 2022 года получают товарный газ по льготной цене, ниже на 20%. В результате более трех тысяч семей ощутили экономию по услугам газоснабжения в апрельских квитанциях. Заместитель председателя КРЕМ МНЭ РК Тимур Қосымбаев
По его словам, КРЕМ МНЭ РК продолжает работу по интеграции информационных систем АО «КазТрансГаз Аймак» и «Социальная помощь» Министерства труда и социальной защиты населения через шлюз электронного правительства.
По итогам работы, при поддержке акиматов, механизм внедрения льготного газа для потребителей, относящихся к категории «бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь», будет масштабирован во всех газифицированных регионах страны. Заместитель председателя КРЕМ МНЭ РК Тимур Косымбаев
В 2021 году комитетом рассмотрены отчеты субъектов естественных монополий об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2020 год.
КРЕМ МНЭ РК выявил неисполнения обязательств субъектов естественных монополий, в том числе на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным сетям. Необоснованный доход газовиков-монополистов составил 2,04 млрд тенге.
В ряде регионов введены временные компенсирующие тарифы на товарный газ, то есть тариф для потребителей снижен на определенный период времени (до одного года). Комитетом также проведена экспертиза цен на товарный газ для потребителей АО «КазТранГаз Аймак» по всем газифицированным регионам страны. В результате с 1 февраля 2022 года конечная цена товарного газа снижена в среднем по республике на 2,35%. Тимур Косымбаев