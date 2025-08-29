В Казахстане начали выдавать ваучеры на газ получателям АСП и жилищной помощи проактивно

Совместным приказом Минэнгерго, Миннацэкономики, МЦРИАП и Минтруда запущен пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи", реализованного в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" в городах Астана, Алматы, Шымкент и Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Улытауской областях", – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта по оказанию услуги.

Так, говорится, что во время пилотного проекта к потенциальным услугополучателям применяются цены для бытовых потребителей (население, 1 группа потребителей).

Ваучеры выделяются на каждого услугополучателя.

Активация ваучера осуществляется услугополучателем ежемесячно с 7 по 29 число текущего месяца. Активация ваучера после 29 числа текущего месяца будет недоступна.

На один лицевой счет может быть активирован только один ваучер.

Список потенциальных услугополучателей обновляется в системе "Smart Data Ukimet" (SDU) по мере необходимости до 14 числа текущего месяца.

В случае обновления в SDU списка потенциальных услугополучателей с 7 по 14 число текущего месяца осуществляется отправка SMS-сообщения на абонентское устройство сотовой связи потенциальных услугополучателей, в котором инициируется запрос для получения его согласия на оказание услуги.

При отсутствии ответа от потенциального услугополучателя на SMS-сообщение по истечении 7 календарных дней потенциальному услугополучателю отправляется повторное SMS-сообщение. Если потенциальный услугополучатель не отвечает до 29 числа текущего месяца или отказался от услуги, то возможность активации ваучера в текущем месяце прекращается.

Потенциальный услугополучатель, давший согласие на получение услуги посредством ответного SMS-сообщения, становится услугополучателем.

После получения согласия портал электронного правительства (ПЭП) направляет данные услугополучателей в Кошелек, на основании которых открываются ваучеры на товарный газ.

Услугополучатель, пройдя по ссылке, указанной в SMS-сообщении, либо самостоятельно скачав eGov Mobile через Магазин приложений, переходит в eGov Mobile для входа в Кошелек.

В Кошельке на основании полученных данных услугополучателей от ПЭП автоматически формируются ваучеры.

Указывается, что при отсутствии у услугополучателя устройства с доступом к eGov Mobile он может активировать ваучер в операционных службах обслуживания населения.

Услугополучатель в Кошельке вводит Лицевой счет. Далее Кошелек выводит информационное сообщение (публичная оферта), в котором указаны все условия использования ваучеров. Затем услугополучатель подтверждает ознакомление с офертой, нажимая на кнопку "Продолжить".

При вводе услугополучателем Лицевого счета Кошельком проводится проверка наличия активированного ваучера в текущем месяце на введенном Лицевом счете, при наличии активации у услугополучателя выходит ошибка.

Лицевой счет Кошельком передается в информационную систему услугодателя, который производит проверку наличия Лицевого счета в своих информационных системах.

В случае наличия Лицевого счета в информационных системах услугодателя данные Лицевого счета передаются в Кошелек для отображения услугополучателю.

Услугополучатель после сверки отображаемых данных Лицевого счета активирует ваучер, нажав на кнопку "Подтвердить". Кошелек отображает Услугополучателю уведомление об успешной активации ваучера.

Кошелек 30 числа текущего месяца направляет сформированный список активированных ваучеров в информационную систему услугодателя. Услугодатель после начисления объема потребления товарного газа услугополучателю рассчитывает скидку.

Услугодатель выставляет квитанцию на потребленный объем товарного газа по цене для бытовых потребителей с учетом вычета скидки.

Пилотный проект действует с 28 августа 2025 года по 30 июня 2026 года.