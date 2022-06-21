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Разбит суперкар Криштиану Роналду за 2,1 млн евро

Футбол ДТП Роналду Фото: ВКонтакте/AПЛ
Ослепительно черный Bugatti Veyron мощностью 1200 лошадиных сил и стоимостью более двух миллионов евро, принадлежащий Криштиану Роналду, попал в ДТП на Майорке в Испании, передает Zakon.kz.

Как передает Diario de Mallorca, автомобиль португальского футболиста врезался в загородный дом. В результате ДТП обошлось без жертв, повреждено подсобное помещение дома. За рулем итальянского суперкара находился помощник Роналду и его напарник, которые не пострадали. Элитное авто имеет существенные повреждения передней части.

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» в эти дни отдыхает на Майорке, в окружении своей жены и детей.

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Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
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