Евро-2024: Криштиану Роналду установил новый рекорд

Новый рекорд чемпионатов Европы установил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

По информации Championat.com речь идет о рекорде по забитым пенальти в послематчевых сериях на чемпионатах Европы. Роналду смог отличиться четыре раза.

До этого Роналду установил сразу 4 рекорда в матче против Турции.

Ранее сообщалось, что в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).

Таким образом, Франция вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет с Испанией. Матч состоится в Мюнхене 9 июля. Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Действующим обладателем титула является Италия, которая прекратила борьбу на нынешнем турнире.







