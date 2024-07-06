Евро-2024: Криштиану Роналду установил новый рекорд
Фото: Instagram/portugal
Новый рекорд чемпионатов Европы установил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
По информации Championat.com речь идет о рекорде по забитым пенальти в послематчевых сериях на чемпионатах Европы. Роналду смог отличиться четыре раза.
До этого Роналду установил сразу 4 рекорда в матче против Турции.
Ранее сообщалось, что в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Франции (5:3).
Таким образом, Франция вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет с Испанией. Матч состоится в Мюнхене 9 июля. Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Действующим обладателем титула является Италия, которая прекратила борьбу на нынешнем турнире.
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