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Аймагамбетов о школьных туалетах и столовых: Мы должны в корне изменить ситуацию

школы Фото: pixabay
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов возмутился отношением некоторых директоров школ к своей работе. По его словам, они скрывают информацию о состоянии школьных туалетов и столовых, передает корреспондент Zakon.kz.

 

По туалетам и школьным столовым мы должны в корне изменить ситуацию. К нам поступает недостаточно информации. По имеющимся сообщениям, некоторые директора школ наказывают тех, кто доводит такую информацию до нас. Если такие факты подтвердятся, то примем жесткие меры не только в отношении директоров школ, но и глав управлений образования.Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Глава ведомства попросил коллег не скрывать информацию, а стараться решить проблемы, чтобы жалоб на школьные туалеты и столовые было как можно меньше.

Ничего не нужно скрывать. Если по столовым и туалетам будет жалоба, мы никого не будем наказывать. Нам просто нужно знать, что такая ситуация есть. Никого за это не нужно наказывать. У вас будет время устранить недостатки. Если вы все устраните, то никаких мер не будет приниматься. Другое дело, если в течение полугода-года не устраните, то будет другое отношение.Асхат Аймагамбетов

Ранее министр просвещения Казахстана, выступая на аппаратном совещании, высказался о завышенных ценах в школьных столовых.

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По словам Аймагамбетова, школьное меню необходимо пересмотреть совместно с Министерством здравоохранения до начала учебного года.

Тамила Языкова
Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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