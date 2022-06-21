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По улицам Сан-Франциско прошел парад в честь «Голден Стэйт» — чемпионов НБА

Баскетбол Чемпионы Голден Стейт Фото: Instagram/warriors
В американском Сан-Франциско состоялся парад, посвященный победе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне НБА-2021/22. В финале плей-офф они победили «Бостон» со счетом 4:2 в серии, сообщает Zakon.kz.

«Воины» выиграли четвертый чемпионский титул за восемь лет и седьмой в истории команды. «Голден Стэйт» по количеству титулов располагается на третьей строчке в истории НБА, впереди только «Бостон» и «Лейкерс», которые праздновали успех по 17 раз.

Лидер «Голден Стэйт» Стивен Карри заработал свой первый в карьере статус ценного игрока — MVP. Карри завершил финальную серию, набирая в среднем 31,2 очка. Он делал шесть подборов, пять передач и 5,2 трехочковых попаданий за игру.

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Куандык Шынасилов
NBA
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