Назван самый дорогой клуб НБА стоимостью в девять млрд долларов

Американский профессиональный баскетбольный коллектив из Сан-Франциско "Голден Стэйт" объявлен самым дорогим клубом НБА. Его стоимость составляет 9,14 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как подсчитали эксперты Sportico, "Уорриорз" находится на вершине топ-10 рейтинга самых богатых клубов НБА.

За шестикратными чемпионами Лиги располагаются "Нью-Йорк Никс" (8,3 млрд) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (8,1 млрд).

Фото: Instagram/warriors

Первую десятку богатейших команд НБА закрывает "Торонто Рэпторс" с капиталом в 4,7 млрд долларов.

По оценке финансистов общая стоимость клубов выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.

Самым высокооплачиваемым баскетболистом НБА является Леброн Джеймс, который летом 2024 года стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпийских игр.

