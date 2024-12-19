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Спорт

Назван самый дорогой клуб НБА стоимостью в девять млрд долларов

Баскетбол Дорогой Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:50 Фото: Instagram/warriors
Американский профессиональный баскетбольный коллектив из Сан-Франциско "Голден Стэйт" объявлен самым дорогим клубом НБА. Его стоимость составляет 9,14 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как подсчитали эксперты Sportico, "Уорриорз" находится на вершине топ-10 рейтинга самых богатых клубов НБА.

За шестикратными чемпионами Лиги располагаются "Нью-Йорк Никс" (8,3 млрд) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (8,1 млрд).

Баскетбол Дорогой Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:50

Фото: Instagram/warriors

Первую десятку богатейших команд НБА закрывает "Торонто Рэпторс" с капиталом в 4,7 млрд долларов. 

По оценке финансистов общая стоимость клубов выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.

Самым высокооплачиваемым баскетболистом НБА является Леброн Джеймс, который летом 2024 года стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпийских игр.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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