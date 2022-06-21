Токаев принял участие в церемонии открытия экономического форума в Катаре
Как сообщается на сайте Акорды, значимое мероприятие было организовано при поддержке агентства Bloomberg и проводится под патронажем шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
Форум посвящен выходу стран из экономического кризиса.
В работе форума, помимо Касым-Жомарта Токаева, принимают участие президент Того Фор Гнассингбе, президент Намибии Хаге Гейнгоб, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также ряд министров, должностных лиц правительств стран Европы, Азии и Африки.
Фото: akorda.kz
Работу форума своим выступлением открыл эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Ожидается, что президент примет участие в специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev, в ходе которой модератором выступит ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни.
По итогам Катарского экономического форума будет подготовлен план следующего этапа глобального роста, представлены действенные решения для создания постпандемического мира.