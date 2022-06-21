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Токаев принял участие в церемонии открытия экономического форума в Катаре

Катар, Токаев, форум, открытие Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, значимое мероприятие было организовано при поддержке агентства Bloomberg и проводится под патронажем шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Форум посвящен выходу стран из экономического кризиса.

В работе форума, помимо Касым-Жомарта Токаева, принимают участие президент Того Фор Гнассингбе, президент Намибии Хаге Гейнгоб, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также ряд министров, должностных лиц правительств стран Европы, Азии и Африки.

Токаев принял участие в церемонии открытия форума в Катаре

Фото: akorda.kz

Работу форума своим выступлением открыл эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ожидается, что президент примет участие в специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev, в ходе которой модератором выступит ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни.

По итогам Катарского экономического форума будет подготовлен план следующего этапа глобального роста, представлены действенные решения для создания постпандемического мира.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Катар
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