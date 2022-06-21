Токаев принял участие в церемонии открытия экономического форума в Катаре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, значимое мероприятие было организовано при поддержке агентства Bloomberg и проводится под патронажем шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Форум посвящен выходу стран из экономического кризиса.

В работе форума, помимо Касым-Жомарта Токаева, принимают участие президент Того Фор Гнассингбе, президент Намибии Хаге Гейнгоб, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также ряд министров, должностных лиц правительств стран Европы, Азии и Африки.

Фото: akorda.kz

Работу форума своим выступлением открыл эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ожидается, что президент примет участие в специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev, в ходе которой модератором выступит ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни.