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Токаев пригласил эмира Катара в Казахстан

встреча визит Катар Токаев Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-катарского сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, лидеры подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Приветствуя шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, Токаев выразил признательность за приглашение и теплый прием.

Кроме того, говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами.

Президент отметил большие возможности для укрепления отношений между Казахстаном и Катаром в сферах, представляющих взаимный интерес. Он предложил активизировать взаимодействие между правительствами и деловыми кругами двух стран.

У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые мы готовы сегодня совместно с вами обсудить. В этом направлении казахстанские компании намерены тесно взаимодействовать с катарским бизнесом.Касым-Жомарт Токаев

Также, как отмечено в сообщении, Касым-Жомарт Токаев пригласил эмира Катара совершить официальный визит в Казахстан в удобное для него время.

В свою очередь, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о заинтересованности Дохи в развитии многопланового экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

Это большая честь для меня – участие Казахстана в сегодняшнем экономическом форуме. У нас очень хорошие доверительные отношения и мы открыты к реализации совместных проектов, особенно в сельском хозяйстве. Это направление является приоритетным для нашей страны. Мы в скором времени направим специальную группу для детального обсуждения совместных проектов в сфере АПК.Эмир Катара

В завершение беседы шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение в ближайшее время совершить визит в Казахстан.

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Токаев прибыл в Катар

Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Катар
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