К 60-летию Виктора Цоя: «Здравствуй, последний герой»

21 июня знаменитому рок-музыканту Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Он оставил по-настоящему культовое наследие в текстах своих песен. Поклонники Цоя и группы «Кино» — люди нескольких поколений, которые любят и помнят хиты, передает Zakon.kz.

Отец Виктора Цоя, Роберт Максимович Цой, родился в Кызылорде. После школы Роберт Цой уехал учиться в Ленинград, где и остался. Устроился инженером на завод. В Ленинграде Роберт Цой познакомился со своей будущей женой, Валентиной Гусевой. 21 июня 1962 года у пары родился сын Виктор.

Фото: wikireading/фото из семейного архива

Мама Виктора Цоя, Валентина Васильевна, хотела назвать мальчика Дмитрием. Однако папа, Роберт Максимович, настоял на имени Виктор, потому что имя в переводе с латыни означает «победитель».

Увлекшись рок-музыкой еще в подростковом возрасте, Цой начал творческий путь в своей первой рок-группе — «Палата №6» – в качестве бас-гитариста.

Фото: wikireading/фото из семейного архива

Затем Виктор Цой поступил в ПТУ по специальности «резчик по дереву».

Самая настоящая творческая деятельность Виктора Цоя началась в 1980-х годах. Молодой Цой познакомился с музыкантом Алексеем Рыбиным и в 1981 году они создали группу «Гарин и гиперболоиды». Впоследствии этот музыкальный коллектив был переименован в группу «Кино».

Фото: wikireading/фото из архива В. Быстрова

В то время Виктору Цою приходилось скрываться от службы в армии. Чтобы не попасть в тюрьму по статье «Тунеядство», ему приходилось «лечиться» в психиатрической клинике. После чего музыканту «со справкой» пришлось устроиться кочегаром в котельную на улице Блохина в Ленинграде. В народе это место потом назовут «Камчатка».

Подпольные концерты особого дохода не приносили, в буквальном смысле участники группы были на грани нищеты. Вскоре, из-за личных разногласий, Рыбин ушел из коллектива. На его смену пришел гитарист Юрий Каспарян.

Виктор Цой через пару лет достиг высокой популярности и стал пользоваться большим успехом у фанатов, группа устраивала огромные концерты.

В 1984 году группа «Кино» выпустила альбом «Начальник Камчатки».

Фото: wikireading/фото из семейного архива

Также в этом же году Виктор Цой женился на работнице цирка Марьяне Родованской. В июле 1985 года у Виктора и Марьяны родился сын Александр Цой (ныне композитор, исполнитель).

Фото: wikireading/фото из архива М. Цой

Фото: wikireading/фото из архива М. Цой

В то время, вплоть до 1990 года, сформировался классический состав группы «Кино»: Виктор Цой (вокал, гитара), Юрий Каспарян (гитара), Игорь Тихомиров (бас-гитара), Георгий (Густав) Гурьянов (ударные).

В 1986 году Виктор Цой и группа «Кино» снялись в фильме «Асса» у российского режиссера Владимира Соловьева, где они сыграли самих себя.

В 1988 году в широкий прокат вышел полнометражный фильм казахстанского режиссера Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Съемки в фильме добавили дополнительный успех рок-музыканту.

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Кстати, композиция «Звезда по имени Солнце» родилась во время съемочного процесса «Иглы».

По возвращении в Россию после съемок музыканты записали альбом «Группа крови».

Уже в 1989 году музыкальный коллектив выпустил альбом «Звезда по имени Солнце».

Продюсером группы «Кино» становится Юрий Айзеншпис. Группа «Кино» собирает стадионы, а у Виктора Цоя появилась армия поклонников и новая любовь. У музыканта был роман с ассистентом второго режиссера по фильму «Асса» Натальей Разлоговой. Они познакомились с Виктором на съемках.

В 1990 году группа «Кино» с размахом выступила в Москве, на стадионе «Лужники». После этого коллектив ушел в отпуск.

Фото: pixabay

Виктор Цой со своим отцом и сыном отправился в Юрмалу. Временно они остановись на съемной даче.

15 августа 1990 года Виктор Цой уехал ранним утром на рыбалку. В полдень «Москвич-2141» Виктора Цоя проехал 35-й километр трассы Слока – Талси. Здесь произошло трагическое лобовое столкновение его автомобиля с автобусом «Икарус». Виктор Цой погиб на месте.

Следствие установило, что музыкант Виктор Цой предположительно уснул за рулем. В его крови за последние 48 часов до гибели не было обнаружено ни алкоголя, ни иных наркотических веществ.

Виктор Цой похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Фото: wikimedia

Фото: wikireading/фото В. Лаврешкина

Проститься с кумиром пришли тысячи поклонников.

В 1991 году группа «Кино» выпустила посмертный альбом под названием «Черный альбом», куда вошли черновые записи Виктора Цоя. Затем группа объявила о прекращении своего существования.

После смерти музыканта его популярность выросла еще больше, он стал символом ушедшей эпохи, а его песни – частью надежды на все времена, отсюда и возникло выражение «Цой жив!».

Слушайте самые известные песни группы «Кино» здесь.