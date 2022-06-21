К 60-летию Виктора Цоя: «Здравствуй, последний герой»
Отец Виктора Цоя, Роберт Максимович Цой, родился в Кызылорде. После школы Роберт Цой уехал учиться в Ленинград, где и остался. Устроился инженером на завод. В Ленинграде Роберт Цой познакомился со своей будущей женой, Валентиной Гусевой. 21 июня 1962 года у пары родился сын Виктор.
Фото: wikireading/фото из семейного архива
Увлекшись рок-музыкой еще в подростковом возрасте, Цой начал творческий путь в своей первой рок-группе — «Палата №6» – в качестве бас-гитариста.
Фото: wikireading/фото из семейного архива
Затем Виктор Цой поступил в ПТУ по специальности «резчик по дереву».
Самая настоящая творческая деятельность Виктора Цоя началась в 1980-х годах. Молодой Цой познакомился с музыкантом Алексеем Рыбиным и в 1981 году они создали группу «Гарин и гиперболоиды». Впоследствии этот музыкальный коллектив был переименован в группу «Кино».
Фото: wikireading/фото из архива В. Быстрова
В то время Виктору Цою приходилось скрываться от службы в армии. Чтобы не попасть в тюрьму по статье «Тунеядство», ему приходилось «лечиться» в психиатрической клинике. После чего музыканту «со справкой» пришлось устроиться кочегаром в котельную на улице Блохина в Ленинграде. В народе это место потом назовут «Камчатка».
Подпольные концерты особого дохода не приносили, в буквальном смысле участники группы были на грани нищеты. Вскоре, из-за личных разногласий, Рыбин ушел из коллектива. На его смену пришел гитарист Юрий Каспарян.
Виктор Цой через пару лет достиг высокой популярности и стал пользоваться большим успехом у фанатов, группа устраивала огромные концерты.
В 1984 году группа «Кино» выпустила альбом «Начальник Камчатки».
Фото: wikireading/фото из семейного архива
Фото: wikireading/фото из архива М. Цой
Фото: wikireading/фото из архива М. Цой
В то время, вплоть до 1990 года, сформировался классический состав группы «Кино»: Виктор Цой (вокал, гитара), Юрий Каспарян (гитара), Игорь Тихомиров (бас-гитара), Георгий (Густав) Гурьянов (ударные).
В 1986 году Виктор Цой и группа «Кино» снялись в фильме «Асса» у российского режиссера Владимира Соловьева, где они сыграли самих себя.
В 1988 году в широкий прокат вышел полнометражный фильм казахстанского режиссера Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Съемки в фильме добавили дополнительный успех рок-музыканту.
Кстати, композиция «Звезда по имени Солнце» родилась во время съемочного процесса «Иглы».
По возвращении в Россию после съемок музыканты записали альбом «Группа крови».
Уже в 1989 году музыкальный коллектив выпустил альбом «Звезда по имени Солнце».
Продюсером группы «Кино» становится Юрий Айзеншпис. Группа «Кино» собирает стадионы, а у Виктора Цоя появилась армия поклонников и новая любовь. У музыканта был роман с ассистентом второго режиссера по фильму «Асса» Натальей Разлоговой. Они познакомились с Виктором на съемках.
В 1990 году группа «Кино» с размахом выступила в Москве, на стадионе «Лужники». После этого коллектив ушел в отпуск.
Фото: pixabayЗлой рок Виктора Цоя
Фото: pixabay
Виктор Цой со своим отцом и сыном отправился в Юрмалу. Временно они остановись на съемной даче.
15 августа 1990 года Виктор Цой уехал ранним утром на рыбалку. В полдень «Москвич-2141» Виктора Цоя проехал 35-й километр трассы Слока – Талси. Здесь произошло трагическое лобовое столкновение его автомобиля с автобусом «Икарус». Виктор Цой погиб на месте.
Следствие установило, что музыкант Виктор Цой предположительно уснул за рулем. В его крови за последние 48 часов до гибели не было обнаружено ни алкоголя, ни иных наркотических веществ.
Виктор Цой похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
Фото: wikimedia
Фото: wikireading/фото В. Лаврешкина
В 1991 году группа «Кино» выпустила посмертный альбом под названием «Черный альбом», куда вошли черновые записи Виктора Цоя. Затем группа объявила о прекращении своего существования.
После смерти музыканта его популярность выросла еще больше, он стал символом ушедшей эпохи, а его песни – частью надежды на все времена, отсюда и возникло выражение «Цой жив!».
Слушайте самые известные песни группы «Кино» здесь.