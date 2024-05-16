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Сын Виктора Цоя выпустил клип о своем отце

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 07:00 Фото: wikipedia
15 мая музыкант Саша Цой опубликовал клип на песню "Часть меня, которой нет", который полностью собран из домашнего видеоархива лидера группы "Кино" Виктора Цоя, сообщает Zakon.kz.

На кадрах: друзья Цоя, которые сбегают с песчаного бархана, дача, поездка в США и отдых в Латвии перед самой аварией, в которой погиб Виктор Цой. Ранее эти видео никогда не публиковались.

Гитарную партию к песне записал участник группы "Кино" Юрий Каспарян. Он также представлен в кадрах тайного архива.

В описании к клипу указано, что слова и музыку написал сам Саша Цой. Комментаторы с благодарностью отозвались под публикацией, пожелав музыканту высокого признания.

Пацаны не извиняются: "Ирина Кайратовна" перезалила недавний клип, в котором снялся российский актер Рузиль Миненкаев.

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