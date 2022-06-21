Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток

Фото: primeminister.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы с 22 по 24 июня: в южной столице ожидаются сильные дожди, гроза и усиление ветра, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Алматы: 22 июня ожидается переменная облачность, днем – временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +29...+31°C;

23 июня – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный, гроза, град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +30...+32°C;

24 июня – переменная облачность, дождь, ночью – временами сильный, гроза, град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C. Новость по теме Ожидается небольшой спад жары – прогноз погоды в Казахстане на 21-23 июня Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 21-23 июня – в стране ожидаются сильные дожди, грозы, небольшой спад жары.