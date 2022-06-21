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Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток

прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет Фото: primeminister.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы с 22 по 24 июня: в южной столице ожидаются сильные дожди, гроза и усиление ветра, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Алматы:

  • 22 июня ожидается переменная облачность, днем – временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +29...+31°C;

  • 23 июня – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный, гроза, град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +30...+32°C;

  • 24 июня – переменная облачность, дождь, ночью – временами сильный, гроза, град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 21-23 июня – в стране ожидаются сильные дожди, грозы, небольшой спад жары.

Динара Халдарова
Казгидромет Алматы
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