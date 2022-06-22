Как не стать обманутым дольщиком

Сегодня на рынке первичного жилья Казахстана застройщики часто предлагают гражданам приобрести квартиру через долевое участие. Однако здесь есть немало подводных камней: порой дольщиков обманывают, вводят в заблуждение из-за незнания ими своих прав.

Поэтому, чтобы исключить возможные риски, будущим покупателям важно знать основные требования к строительным компаниям в сфере долевого строительства.

Будущим дольщикам некоторые застройщики предлагают для подписания договора бронирования, предварительной купли-продажи, инвестирования и другие подобные документы, после чего сразу же требуют произвести оплату. И будущие покупатели нередко соглашаются на такие условия застройщиков, так как их привлекает сравнительно низкая цена на жилье.

Но здесь важно знать, что в Казахстане законодательно разрешена продажа жилья на этапе строительства только через заключение договора долевого участия по утвержденной типовой форме. В свою очередь заключение такого договора и привлечение средств дольщиков согласно законодательству возможно исключительно при наличии у застройщика соответствующего разрешения местного акимата или гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания» (КЖК). И застройщик обязан предъявить будущему дольщику эти документы.

Типовая форма договора долевого участия утверждена приказом министра национальной экономики РК. Данный договор заключается в письменной форме и, обратите внимание, после подписания он должен быть зарегистрирован в местном акимате через Единую информационную систему долевого участия в жилищном строительстве «Казреестр». По факту регистрации договора предоставляется соответствующая выписка, которая и является основанием для оплаты.

Поэтому, если покупатель вместо них подпишет совсем другие документы, к примеру, договоры инвестирования, цессии, бронирования, которые считаются незаконными, то велика вероятность того, что останется в итоге «у разбитого корыта». Ведь по закону он не будет считаться участником долевого строительства и не сможет защитить свои права как дольщик. И в случае неисполнения застройщиком своих обязательств покупателей никто не обеспечит жильем. Также здесь есть риск двойных продаж, когда одна и та же квартира продается сразу нескольким людям.

Между тем таких обманутых дольщиков в Казахстане немало. Как показывает статистика, практически каждая вторая квартира, профинансированная покупателями, реализуется по серым схемам. Это значит, что риск попасться на удочку незаконно строящих жилье компаний пока высок.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, будущим покупателям долгожданных квартир важно перепроверять документы застройщиков перед их подписанием и знать свои права как дольщиков. Они указаны в Законе «О долевом участии в жилищном строительстве» от 2016 года.

Кроме того, стоит обращать внимание на историю и репутацию компании на рынке, количество успешно сданных ею объектов и то, насколько давно она работает на рынке.

Также покупатель может перепроверить сведения, полученные от застройщика, с помощью Жилищного портала, который пока работает в тестовом режиме. Сайт содержит информацию по всем объектам долевого строительства в стране, имеющим соответствующее разрешение акимата или гарантию КЖК на привлечение денег дольщиков, а также по незаконно строящимся объектам. Информация в Жилищный портал поступает из системы «Казреестр».

Добавим, что КЖК, которая предоставляет гарантии на завершение долевого строительства, на своем сайте в разделе «Физическим лицам» (далее – «Дольщикам») предоставляет полную информацию по объектам гарантирования, в том числе реестр договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам, ход строительства по жилым комплексам и сертификаты. Эту информацию по жилым комплексам важно проверить всем будущим покупателям.

К примеру, в этом году по долевому жилищному строительству КЖК выдала строительным компаниям гарантии на сумму 97 млрд тенге по 15 проектам, включающим около 7 тысяч квартир общей площадью 589 тысяч кв. м. Большая часть гарантий выдана по проектам, находящимся в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Костанае. В целом, за все время своей деятельности с 2017 года КЖК выдала гарантии по 160 проектам на общую сумму 735 млрд тенге.

Кроме того, с июня этого года КЖК запустила онлайн-сервис по приему заявок на получение гарантий завершения долевого жилищного строительства. Это сделано для удобства застройщиков и обеспечения прозрачности рассмотрения заявок на получение гарантии. Заявку застройщики могут подать в онлайн-режиме на Едином портале поддержки предпринимательства «Digital Baiterek» в разделе «Услуги» – «Предоставление гарантии на завершение строительства». При этом срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней.

Таким образом, заключая сделку на приобретение строящегося жилья с застройщиками, не имеющими гарантии КЖК или разрешения акимата на привлечение средств дольщиков, будущие покупатели рискуют остаться как без вложенных денег, так и без квартиры.