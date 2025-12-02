Конфликт между дольщиками и застройщиком усилился в Актобе

1 декабря несколько дольщиков собрались возле городской прокуратуры с жалобой на застройщика своих квартир в районе Жанаконыс, сообщает Zakon.kz.

По данным Astana TV, десятки семей уже пять лет не могут получить свое жилье, которое купили еще на этапе строительства. В итоге стройка затянулась, а 22 дольщика остались без квартир и без денег.

По словам пострадавших, за квартиры они отдали от 8 до 13 млн тенге. Сумма ущерба составила около 120 млн. Заявления на застройщика начали поступать с 2022 года. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Но до суда еще ничего не дошло.

В свою очередь застройщик утверждает, что сдать три пятиэтажных дома в срок помешала пандемия, а затем резко подорожали строительные материалы. Еще полтора года ушло на поиск инвестора. Строительство домов возобновили в 2024 году, но уставшие от постоянных обещаний дольщики начали требовать возврат денег.

"Следственные действия по делу завершены, но в суд оно будет передано не раньше следующего года. Дело находится на контроле прокурора города", – заявили в прокуратуре.

Дольщикам остается только надеяться на судебное разрешение вопроса.

