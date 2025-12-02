#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Общество

Конфликт между дольщиками и застройщиком усилился в Актобе

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 07:23 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
1 декабря несколько дольщиков собрались возле городской прокуратуры с жалобой на застройщика своих квартир в районе Жанаконыс, сообщает Zakon.kz.

По данным Astana TV, десятки семей уже пять лет не могут получить свое жилье, которое купили еще на этапе строительства. В итоге стройка затянулась, а 22 дольщика остались без квартир и без денег.

По словам пострадавших, за квартиры они отдали от 8 до 13 млн тенге. Сумма ущерба составила около 120 млн. Заявления на застройщика начали поступать с 2022 года. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Но до суда еще ничего не дошло.

В свою очередь застройщик утверждает, что сдать три пятиэтажных дома в срок помешала пандемия, а затем резко подорожали строительные материалы. Еще полтора года ушло на поиск инвестора. Строительство домов возобновили в 2024 году, но уставшие от постоянных обещаний дольщики начали требовать возврат денег.

"Следственные действия по делу завершены, но в суд оно будет передано не раньше следующего года. Дело находится на контроле прокурора города", – заявили в прокуратуре.

Дольщикам остается только надеяться на судебное разрешение вопроса.

Больше 500 алматинских семей не могут въехать в собственные квартиры, так как в новом ЖК нет ни воды, ни света, ни отопления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Водитель не затормозил и сбил девочек в Акмолинской области
07:50, Сегодня
Водитель не затормозил и сбил девочек в Акмолинской области
В защиту дольщиков: в Казахстане ужесточают требования к застройщикам
11:19, 16 августа 2024
В защиту дольщиков: в Казахстане ужесточают требования к застройщикам
Прокуратура: Недобросовестные застройщики обманули 426 дольщиков в Астане
09:43, 20 сентября 2023
Прокуратура: Недобросовестные застройщики обманули 426 дольщиков в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: