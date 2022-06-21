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Законодательство РК

Антикор: 88 млн тенге украла главбух учебного заведения в Караганде

Караганда, учебное заведение, главбух, хищение, 88 млн тенге, Антикор Фото: pexels
В Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что в отношении главного бухгалтера одного из учебных заведений Караганды начато досудебное расследование. Она подозревается в хищении 88 млн тенге, передает Zakon.kz.

Сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области установлено, что главбух в период с января 2021 года по май 2022 года перечисляла необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и по временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения.

Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 млн тенге, возмещено 13 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Динара Халдарова
АФМ РК Караганда Карагандинская область
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