Антикор: 88 млн тенге украла главбух учебного заведения в Караганде

В Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что в отношении главного бухгалтера одного из учебных заведений Караганды начато досудебное расследование. Она подозревается в хищении 88 млн тенге, передает Zakon.kz.

Сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области установлено, что главбух в период с января 2021 года по май 2022 года перечисляла необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и по временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения.

Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 млн тенге, возмещено 13 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.