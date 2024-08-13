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Законодательство РК

Более 708 млн тенге украли на ремонт и содержание Балхашской ТЭЦ

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 09:11 Фото: Zakon.kz
Бывший заместитель директора ТОО "Балхаш Жылу" и главный бухгалтер предприятия осуждены за хищение бюджетных средств. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Как отмечено в сообщении ведомства за 13 августа 2024 года, осужденные лица в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша.

Они необоснованно перечисляли суммы на счета лжепредприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок не было.

"Похищенные бюджетные средства легализовывали посредством совершения сделок с недвижимым имуществом, для извлечения дохода от его использования. Общая сумма похищенных средств превысила 708 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

В итоге виновные лица приговорены судом к 5,5 годам и 5 годам лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

9 августа 2024 года АФМ по Алматы объявил в розыск Михаила Адамовича Бойко. Казахстанца разыскивают за совершение преступлений по ст. 245 ч. 3 ("Уклонение от уплаты налогов"), ст. 218 ч. 3 ("Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем") УК РК.

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