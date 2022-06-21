Грузовик с арбузами перевернулся на трассе в Жамбылской области

Днем 20 июня на 580-м км автодороги республиканского значения «Западная Европа — Западный Китай» во время ДТП с грузовиком на трассу высыпались арбузы, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, 28-летний водитель грузовой автомашины марки DAF с прицепом марки KOGEL, двигаясь со стороны Туркестанской области в направлении Тараза, не справился с рулевым управлением и грузовик перевернулся.

Как отметили в ведомстве, водитель получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации.