Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Грузовик с арбузами перевернулся на трассе в Жамбылской области

ДТП Жамбылская область арбузы Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Днем 20 июня на 580-м км автодороги республиканского значения «Западная Европа — Западный Китай» во время ДТП с грузовиком на трассу высыпались арбузы, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, 28-летний водитель грузовой автомашины марки DAF с прицепом марки KOGEL, двигаясь со стороны Туркестанской области в направлении Тараза, не справился с рулевым управлением и грузовик перевернулся.

Как отметили в ведомстве, водитель получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации.

По факту дорожно-транспортного происшествия оформляется административный материал по ст. 610, ч. 1 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб».Пресс-служба ДП Жамбылской области

Анастасия Московчук
Жамбылская область Тараз
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления