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Законодательство РК

Грузовик вспыхнул на трассе в Жамбылской области

грузовик сгорел в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 19:54 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 июня в Жуалинском районе на 522 км автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент загорелся грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы ликвидировали пожар.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области загорелся микроавтобус.

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Елена Беляева
МЧС РК Жамбылская область Пожар 2024 год
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