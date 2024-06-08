Грузовик вспыхнул на трассе в Жамбылской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 июня в Жуалинском районе на 522 км автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент загорелся грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы ликвидировали пожар.
Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области загорелся микроавтобус.
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