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Восемь автобусов временно изменят маршрут в Алматы с 22 июня

движение Фото: Zakon.kz
Начался второй этап реконструкции тепловых сетей на улице Толе би, от проспекта Достык до улицы Зенкова. С 22 июня 2022 года временно будут изменены схемы движения некоторых маршрутов. Об этом рассказали в ТОО «Транспортный холдинг Алматы», передает Zakon.kz.

  • №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №120 – в восточном направлении – пр. Достык – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

Ирина Лукичева
Алматы
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