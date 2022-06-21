Восемь автобусов временно изменят маршрут в Алматы с 22 июня

Фото: Zakon.kz

Начался второй этап реконструкции тепловых сетей на улице Толе би, от проспекта Достык до улицы Зенкова. С 22 июня 2022 года временно будут изменены схемы движения некоторых маршрутов. Об этом рассказали в ТОО «Транспортный холдинг Алматы», передает Zakon.kz.

№201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме; №205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме; №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме; №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме; №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме; №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме; №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме; №120 – в восточном направлении – пр. Достык – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.