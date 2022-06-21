Казахстан готов открыть туристам перевалы в Тянь-Шане на границе с Кыргызстаном

В пилотном режиме с 1 июля планируется организовать пропуск туристских групп по маршрутам в горной местности Тянь-Шаня, в частности через перевалы Озерный и Сары-Булак, передает Zakon.kz.

По данным Министерства культуры и спорта, Казахстан готов к открытию перевалов, а перед принятием данного решения госорганами и депутатским корпусом Казахстана и Кыргызстана была выработана концепция реализации пилотного проекта в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между турбизнесом двух стран.

В настоящее время ожидается позиция кыргызской стороны для организации переходов в период сезона горного туризма уже с 1 июля 2022 года. Министерство культуры и спорта РК

В свою очередь, Министерством иностранных дел РК 9 июня 2022 года направлена нота Кыргызстану об открытии вышеуказанных пилотных переходов.