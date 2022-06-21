Казахстан готов открыть туристам перевалы в Тянь-Шане на границе с Кыргызстаном
Фото: Zakon.kz
В пилотном режиме с 1 июля планируется организовать пропуск туристских групп по маршрутам в горной местности Тянь-Шаня, в частности через перевалы Озерный и Сары-Булак, передает Zakon.kz.
По данным Министерства культуры и спорта, Казахстан готов к открытию перевалов, а перед принятием данного решения госорганами и депутатским корпусом Казахстана и Кыргызстана была выработана концепция реализации пилотного проекта в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между турбизнесом двух стран.
В настоящее время ожидается позиция кыргызской стороны для организации переходов в период сезона горного туризма уже с 1 июля 2022 года.Министерство культуры и спорта РК
В свою очередь, Министерством иностранных дел РК 9 июня 2022 года направлена нота Кыргызстану об открытии вышеуказанных пилотных переходов.
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