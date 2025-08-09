Серьезную травму получил турист на перевале Гляциологов в Алматинской области

8 августа в Алматинской области на перевале Гляциологов (высота 3940 м) участник группы из четырех туристов, следовавшей по маршруту третьей категории сложности, травмировал ногу, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС РК, связь с группой отсутствовала – телефоны были разряжены, информацию передали встреченные туристы.

"Для проведения спасательной операции выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК – в том числе кинологический расчет. Спасатели доставили на место БПЛА и спутниковый телефон. Добравшись до Космостанции, они начали пеший подъем к пострадавшему", – говорится в сообщении.

Утром 9 августа спасатели дошли до 41-летнего туриста с предварительным диагнозом перелом голеностопа и сильный отек ноги. Ему оказали первую помощь и подготовили к транспортировке.

Для эвакуации был привлечен вертолет ЕС-026.





"Спасатели доставили пострадавшего в аэропорт Боролдай, откуда его передали бригаде ЦМК и направили в ГКБ №7", – резюмировали в сообщении.

