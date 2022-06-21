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Внук Махатмы Ганди отказался выдвигаться в президенты Индии

внук отказался выдвигаться в президенты Индиии Фото: pixabay
Внук известного индийского политика Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди, отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии от оппозиции, сообщает Zakon.kz.

Ганди выразил благодарность представителям оппозиции, которые выдвинули его кандидатуру на предстоящих выборах, сообщает lenta.ru.

Но, глубоко изучив вопрос, я вижу, что кандидатом от оппозиции должен быть тот, кто, помимо единства оппозиции, создаст национальный консенсус и национальную атмосферу, – сказал он.

При этом политик счел, что найдутся те, кто лучше справится с этой ролью.

«Поэтому я попросил лидеров дать возможность такому человеку», – уточнил он.

Как ожидается, кандидата от оппозиции официально выберут 21 июня.

Выборы президента Индии пройдут 18 июля, подсчет голосов состоится 21 июля.

Лариса Черненко
Индия
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