Мир

Нет лечения и вакцины: опасный вирус проснулся в Индии

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 16:32 Фото: primeminister.kz
Власти здравоохранения индийского штата Западная Бенгалия приняли экстренные меры для сдерживания вспышки вируса Нипах после подтверждения пяти случаев заражения, сообщает Zakon.kz.

Около 100 человек, контактировавших с заболевшими, были помещены на карантин. Об этом пишет The Independent.

По данным издания, среди инфицированных – медицинские работники. В Калькутте вирус Нипах выявили у двух медсестер, их состояние оценивается как критическое. Эту информацию агентству PTI подтвердил высокопоставленный представитель департамента здравоохранения штата. Также сообщается о заражении врача и еще одного сотрудника больницы, что усилило опасения властей относительно внутрибольничного распространения инфекции.

В ответ на ситуацию власти усилили эпидемиологический контроль, начали масштабное отслеживание контактов и ввели строгие меры изоляции. В медицинских учреждениях ужесточены протоколы биологической безопасности, включая использование средств индивидуальной защиты. Жителям региона рекомендовано избегать контактов с потенциально зараженными животными и немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Вирус Нипах – редкая, но крайне опасная зоонозная инфекция. Его природным резервуаром считаются плодоядные летучие мыши. Передача вируса человеку возможна несколькими путями: при прямом контакте с инфицированными животными, через употребление зараженных продуктов питания, а также от человека к человеку. Последний путь передачи представляет особую угрозу, так как вирус может распространяться при тесном контакте, в том числе в семьях и медицинских учреждениях.

По данным ВОЗ, случаи передачи вируса Нипах от человека к человеку уже фиксировались во время предыдущих вспышек, особенно при отсутствии строгих мер инфекционного контроля. Именно поэтому при подозрении на заболевание пациентов изолируют, а их контакты помещают под медицинское наблюдение.

Заболевание, как правило, начинается с неспецифических симптомов – лихорадки, головной боли, слабости, болей в мышцах и тошноты. В дальнейшем инфекция может быстро прогрессировать, вызывая тяжелые респираторные нарушения и острый энцефалит. В ряде случаев у пациентов развивается кома.

Всемирная организация здравоохранения относит вирус Нипах к числу приоритетных патогенов из-за высокой смертности, которая, по разным оценкам, составляет от 40 до 75 процентов. Эффективной вакцины или специфического лечения на сегодняшний день не существует, терапия остается поддерживающей.

Эксперты подчеркивают, что раннее выявление инфекции имеет решающее значение для предотвращения ее распространения. Именно поэтому власти Западной Бенгалии оперативно ввели карантин и усилили мониторинг, пытаясь предотвратить развитие более масштабной вспышки.

По последним научным и статистическим данным, коронавирус продолжает убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
