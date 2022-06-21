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Степь горит на территории природного заповедника Семей-орманы

степь Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Огонь разгорелся в Бескарагайском районе в 30 километрах от села Жетижар, на территории Долонского филиала «Грачевское лесничество», передает Zakon.kz.
В 18:45 минут произошло загорание сухой травы, деревьев на ориентировочной площади 20 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушение задействованы силы ДЧС ВКО 11 сотрудников и три единицы техники, 30 работников и 11 единиц техники лесхоза.Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

тушение

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что на помощь спасателям выдвинулась колонна из города Семея в составе 18 человек и четырех пожарных автомобиля, а также передвижной узел связи.

дым

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Елена Беляева
Область Абай Семей
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