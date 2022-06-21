Степь горит на территории природного заповедника Семей-орманы

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Огонь разгорелся в Бескарагайском районе в 30 километрах от села Жетижар, на территории Долонского филиала «Грачевское лесничество», передает Zakon.kz.

В 18:45 минут произошло загорание сухой травы, деревьев на ориентировочной площади 20 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушение задействованы силы ДЧС ВКО 11 сотрудников и три единицы техники, 30 работников и 11 единиц техники лесхоза. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Отмечается, что на помощь спасателям выдвинулась колонна из города Семея в составе 18 человек и четырех пожарных автомобиля, а также передвижной узел связи. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО