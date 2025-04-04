Пожар вновь разгорелся на территории "Семей орманы"

4 апреля в селе Коянбай Ерназарского сельского округа Бескарагайского района области Абай загорелась сухая трава. Огонь распространился из-за порывистого ветра до 18 м/с. Степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, для поддержки подразделений парка была усилена группировка спасателей.

"Координация работ осуществляется Командным центром МЧС, оперативным штабом руководит вице-министр Батырбек Абдышев. К месту пожара незамедлительно выехал председатель комитета противопожарной службы Ерлан Турегельдиев". Пресс-служба МЧС РК

В тушении задействованы силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, лесных хозяйств "Семей орманы" и "Иртыш орманы", а также местные исполнительные органы. Всего привлечено 240 человек и 96 единиц техники. Ведется аэровизуальный облет с участием начальника ДЧС области Абай Манарбека Шапагатова.

МЧС оказывает всестороннюю помощь Министерству экологии в борьбе с огнем, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара. Обстановка находится под постоянным контролем.

Отметим, что в данное время крупный степной пожар тушат в Баянаульском нацпарке.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.