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Жители Актау наблюдают нашествие бабочек и божьих коровок

нашествие бабочек в Актау Фото: pixabay
Биологи заявили, что переживать из-за природного явления не стоит – это обычные божьи коровки и бабочки-крапивницы, которые не представляют угрозы для человека, сообщает Zakon.kz.

Жителей Актау удивило количество бабочек и божьих коровок, появившихся в городе этим летом. Но, как считают биологи, никакой опасности для человека они не представляют, сообщает Lada.kz.

Нашествие насекомых началось несколько дней назад. Они облюбовали все кусты и деревья.

По словам специалистов, аномальное количество насекомых, скорее всего, связано с дождливой весной. Обильные осадки и повышенная влажность стали причиной небывалого размножения.

Бабочка вида «Бархатница чуткая» (Hyponephele naricina) считается реликтом Устюрта. Обитает на полуострове Мангышлак, в полупустыне Закавказья, Турции, Иране, Туркмении, а также в Северном, Внутреннем и Восточном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау и Зайсане.Кандитат педагогических наук, преподаватель кафедры биологии КГУТиИ им. Ш. Есенова Марзия Мухашева

Питаются бабочки соком и нектаром акаций и декоративных растений и не представляют опасности для человека. Тля в рацион Hyponephele naricina в отличие от Coccinellidae (божья коровка) не входит. Отрицательного влияния на растения насекомые не оказывают, а наоборот, способствуют перекрестному опылению.

Массовый вылет бархатниц случается очень редко. Возросшее количество бабочек, вероятно, связано с погодными изменениями. Хотя достоверно утверждать это мы не можем. Дождливость в Мангистау в этом году сравнима с Актюбинской и Алматинской областями. Пик хаотичного полета может закончиться в ближайшие дни, и насекомые погибнут.Марзия Мухашева

Старший преподаватель биологии Университета им. Ш. Есенова Бисен Базаров рассказал, что божьи коровки любят мягкий климат. Никакой опасности для растительности и людей огромное количество этих насекомых не представляет.

Так сложилось, что люди издревле подметили, что там, где много этих жуков, обычно хороший урожай. Что неудивительно, учитывая, что большинство видов божьих коровок – это хищники, которые уничтожают тлю, червецов и щитовок. Так что среди жуков божьи коровки – это наши друзья и маленькие помощники в растениеводстве.биолог Бисен Базаров

Жители взволнованы, по мнению некоторых из них кровь божьих коровок ядовита, но это утверждение опроверг специалист.

Если взять божью коровку, то на руках останется характерный желто-оранжевый след. При опасности жук выделяет из суставов конечностей ядовитую гемолимфу, но для человека это не опасно.

Исключение – индивидуальная непереносимость, которая может быть у некоторых аллергиков. Но даже это не смертельно. Прокусить кожу человека коровка не может.

Данияр Кунафин
Интересное Актау
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