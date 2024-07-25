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Калифорнию охватило нашествие огненных муравьев

Калифорнию охватило нашествие огненных муравьев, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 19:52 Фото: pxhere
Южную Калифорнию захватили крайне агрессивные огненные муравьи, которые представляют угрозу для сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Красный огненный муравей вида Solenopsis invicta – один из самых опасных в мире инвазивных видов муравьев, обладающих сильным ядом.

Для людей их укусы очень болезненны и могут быть смертельно опасными для лиц, страдающих от аллергии.

Примечательно, что родиной огненного муравья является тропическая Южная Америка (Бразилия, Аргентина и Перу).

Как отмечено в публикации издания ABC News, предполагается, что муравьи были завезены в Калифорнию вместе со скотом.

Специалисты подчеркивают, что эти муравьи угрожают местным видам, повреждают ирригационные системы и электропроводку, что может стать большим ударом для экономики Калифорнии.

Ранее сообщалось, что в разных частях Кызылорды с начала лета гибнут карагачи. Их поедают вредители. Листья деревьев пожелтели и все в дырочках.

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