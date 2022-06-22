Пожар на территории заповедника Семей-орманы локализовали спустя девять часов

Ориентировочная площадь пожара составила 280 га (из них 150 га – лесная зона и 130 га – земли сельского округа). Угрозы населенным пунктам нет, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 22 июня пожарным удалось локализовать лесной пожар в Бескарагайском районе.

Загорание началось 21 июня в 18:45 в 15 километрах от села Грачи ГЛПР «Семей орманы» на территории Долонского филиала. Пожарные локализовали огонь в 04:30.

Ориентировочная площадь составила 280 га (из них 150 га – лесная зона и 130 га –земли сельского округа). Угрозы населенным пунктам нет.

Предварительная причина пожара – прямой удар молнии или его вторичное воздействие.

В ликвидации огня задействованы 37 сотрудников ДЧС ВКО и 60 сотрудников лесхоза.