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10 крупных лесных пожаров бушуют на территории России

лесные пожары в России, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 23:07 Фото: mchs.gov.ru
Глава МЧС России Александр Куренков заявил о том, что на территории России действуют 10 очагов лесных пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов на площади 519,5 га, три из них локализованы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, наибольшее количество площадей лесных пожаров отмечено на территории Амурской области.

"Всего с начала года на территории РФ возник 2 261 очаг лесных пожаров на общей площади 462 тыс. 416 га", – цитирует ТАСС Куренкова.

Всего, по оперативным данным, в РФ действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 058 га, из них 14 очагов на площади 1160 га локализованы.

Ранее сообщалось, что леса снова загорелись в "Семей орманы". По предварительной информации, 26 апреля 2024 года в 13:21 поступила информация, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" горят сосны. Позже причину пожара назвали в акимате Абайской области и информационной службе резервата. 28 апреля природный пожар потушили.

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