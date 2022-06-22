Больше суток тушили пожар на озере Талдыколь в Нур-Султане
Фото: МЧС РК
Для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8, который произвел 27 сбросов воды (81 тонна). Площадь пожара составила 6,5 га, сообщает Zakon.kz.
Пожар на окраине Нур-Султана тушили двое суток. На Большом Талдыколе горел сухой камыш.
По данным МЧС, возгорание камыша по шоссе Коргалжын произошло 20 июня в 15:03. Угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и строения не было.
Сухостой горит в Нур-Султане
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Для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8, который произвел 27 сбросов воды (81 тонна).
Огонь локализовали 21 июня в 18:53, ликвидировали 22 июня в 05:55. Площадь пожара составила 6,5 га.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Огонь тушили 86 сотрудников ДЧС Нур-Султана.
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