Больше суток тушили пожар на озере Талдыколь в Нур-Султане

Для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8, который произвел 27 сбросов воды (81 тонна). Площадь пожара составила 6,5 га, сообщает Zakon.kz.

Пожар на окраине Нур-Султана тушили двое суток. На Большом Талдыколе горел сухой камыш.

По данным МЧС, возгорание камыша по шоссе Коргалжын произошло 20 июня в 15:03. Угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и строения не было.

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Для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8, который произвел 27 сбросов воды (81 тонна).

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Огонь локализовали 21 июня в 18:53, ликвидировали 22 июня в 05:55. Площадь пожара составила 6,5 га.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Огонь тушили 86 сотрудников ДЧС Нур-Султана.