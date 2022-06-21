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Сухостой горит в Нур-Султане: пожар тушат при помощи вертолета

в Нур-Султане горит сухостой, тушение, вертолет Фото: скриншот видео
В Нур-Султане со вчерашнего дня горит сухостой. Для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8 АО «Казавиаспас». Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что возгорание камыша по шоссе Коргалжын (в районе озера Большой Талдыколь на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности) произошло 20 июня в 15:03. Ориентировочная общая площадь пожара – 6,5 га.

Силами ГКП «Астана Орманы» произведена опашка земли по периметру возгорания. Угрозы распространения огня на зеленый пояс Нур-Султана нет. В ликвидации задействованы 122 человека личного состава, 30 единиц техники ДЧС Нур-Султана и коммунальных служб. В 08:09 с аэродрома Нур-Султана для тушения пожара вылетел Ми-8 АО «Казавиаспас».Пресс-служба МЧС РК

Динара Халдарова
Нур-Султан
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