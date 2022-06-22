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Венгерский пловец Криштоф Милак установил новый мировой рекорд на ЧМ-2022

Плавание ЧМ Рекорд Фото: Instagram/fina1908
Олимпийский чемпион Токио-2020 венгерский спортсмен Криштоф Милак установил новый мировой рекорд на дистанции 200 м баттерфляем, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (с 18 июня по 3 июля). В нем принимают участие около 500 спортсменов из 44 стран.

В заплыве, где собрались восемь лучших пловцов планеты, Криштоф Милак не имел себе равных с лучшим временем – 1.50,34. Представитель Франции Леон Маршан стал обладателем серебряной медали (1:53,38), а японец Томору Хонда замкнул призовую тройку с показателем 1:53,61.

Прежний мировой рекорд (1.50,73) также принадлежал венгерскому пловцу и был установлен на ЧМ-2019 в Кванджу (Южная Корея).

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Куандык Шынасилов
Венгрия
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