В Казахстане приняли новые правила размещения наружной рекламы на автодорогах
Так, для размещения объектов наружной рекламы нужно:
согласовать ее размещение на дорогах международного, республиканского значения с филиалами АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;
согласовать размещение рекламы на дорогах областного и районного значения с местными исполнительными органами.
Также говорится, что собственники объектов наружной рекламы обязаны содержать их в надлежащем состоянии.
Кроме того, в документе определен порядок оказания госуслуги по согласованию размещения объектов наружной рекламы и порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам оказания госуслуг.
Срок рассмотрения документов и выдача результата оказания госуслуги составляет 5 рабочих дней.
Приказ вводится в действие с 21 августа.