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Законодательство РК

В Казахстане приняли новые правила размещения наружной рекламы на автодорогах

новые правила размещения визуальной рекламы Фото: freepik
Приказом МИИР РК т 15 июня 2022 года внесены изменения в Правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы на автомобильных дорогах общего пользования международного, республиканского, областного и районного значения, сообщает Zakon.kz.

Так, для размещения объектов наружной рекламы нужно:

  • согласовать ее размещение на дорогах международного, республиканского значения с филиалами АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»;

  • согласовать размещение рекламы на дорогах областного и районного значения с местными исполнительными органами.

Также говорится, что собственники объектов наружной рекламы обязаны содержать их в надлежащем состоянии.

Кроме того, в документе определен порядок оказания госуслуги по согласованию размещения объектов наружной рекламы и порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам оказания госуслуг.

Срок рассмотрения документов и выдача результата оказания госуслуги составляет 5 рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 21 августа.

Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
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