Легендарная Серена Уильямс победила в первом матче после возвращения в тур

23-кратная победительница турниров «Большего шлема» в одиночном разряде, американка Серена Уильямс спустя год вернулась на корт. Свое возвращение знаменитая теннисистка отметила победой на соревнованиях в английском Истборне, сообщает Zakon.kz.

Серена Уильямс на старте парных игр с Онс Жабер из Туниса обыграли Мари Бузкову (Чехия) и Сару Соррибес-Тормо (Испания) - 2:6, 6:3, 13-11.

Было так весело играть с Онс. Это было здорово, мы получили огромное удовольствие, и наши соперницы играли потрясающе! Мы просто старались остаться в игре после первого сета. Я не заглядываю далеко вперед. Я не спешила после травмы подколенного сухожилия, так что не буду принимать после этого кучу решений. Серена Уильямс

Теперь за выход в полуфинал этих состязаний дуэт Уильямс и Жабер сразится с Суко Аоямой (Япония) и Хаоцзин Чжань (Китай).

Фото: Instagram/onsjabeur

Для американки это был первый матч с «Уимблдона»-2021, где она снялась из-за травмы. Стоит отметить, что Уильямс получила wild card на открытый чемпионат Англии, где начнет свои выступления на следующей неделе.

К сожалению, данный британский турнир в Истборне уже покинули ведущие казахстанские теннисистки — Елена Рыбакина и Анна Данилина.

Первая ракетка Казахстана не смогла обыграть представительницу Украины Лесю Цуренко - 6:1, 5:7, 3:6. А Данилина со своей постоянной напарницей из Бразилии Беатрис Хаддад Майя проиграли А.Крунич (Сербия) и М.Линетт (Польша) — 2:6, 6:7.

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