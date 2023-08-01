Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс раскрыла пол второго ребенка
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На вечеринке, организованной мужем спортсменки Алексисом Оганяном, родители и гости праздника узнали пол будущего ребtнка Уильямс. Супруг решил удивить известную теннисистку и подготовил торт, цвет которого должен был раскрыть главную тайну вечера, однако десерт оказался с желтой начинкой. После неожиданной шутки Оганян пригласил всех гостей посмотреть на небо, где дроны сложили слово: "девочка".
Старшая дочь Серены Уильямс и Алексиса Оганян родилась 1 сентября 2017 года. Девочку назвали Алексис Олимпия Оганян-младшая.
За свою профессиональную карьеру Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.
Ранее Серена Уильямс представила видео тренировки во время беременности.