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Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс раскрыла пол второго ребенка

Серена Уильямс раскрыла пол второго ребенка Фото: Twitter/serenawilliams
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что ждет девочку, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

На вечеринке, организованной мужем спортсменки Алексисом Оганяном, родители и гости праздника узнали пол будущего ребtнка Уильямс. Супруг решил удивить известную теннисистку и подготовил торт, цвет которого должен был раскрыть главную тайну вечера, однако десерт оказался с желтой начинкой. После неожиданной шутки Оганян пригласил всех гостей посмотреть на небо, где дроны сложили слово: "девочка".

Старшая дочь Серены Уильямс и Алексиса Оганян родилась 1 сентября 2017 года. Девочку назвали Алексис Олимпия Оганян-младшая.

За свою профессиональную карьеру Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.

Ранее Серена Уильямс представила видео тренировки во время беременности.

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