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Почему Мбаппе отказался от перехода в «Реал» – ответ президента «ПСЖ»

Футбол Интервью Президента Фото: Instagram/nasserelkhelaif
Руководитель французского футбольного клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи разъяснил историю с форвардом Килианом Мбаппе, который в трансферное окно предпочел остаться с парижанами, а не уходить в «Реал», сообщает Zakon.kz.

В интервью испанской газете Marca Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ».

Футбол Интервью Марка

Фото: Instagram/psg

Прошлым летом я отклонил предложение «Реала» на 180 млн, потому что знал, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ». Я знаю его очень хорошо, знаю, чего хочет он и его семья, и они не уедут ради денег. Он решил играть за свой город, клуб и страну, а также за спортивный проект. Он думает только о том, чтобы играть и побеждать.Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи

Также он развеял слухи о том, что парижский клуб возглавит Зинедин Зидан.

Скажу вам одно: мы вообще с ним не разговаривали. Контактов не было ни напрямую, ни через третьих лиц. Многие команды заинтересованы в его приглашении, в том числе сборные, но мы с ним никогда не общались.Нассер Аль-Хелаифи

Президент «ПСЖ» добавил, что парижане выбрали другой вариант на роль нового главного тренера и об этом объявят в ближайшее время.

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Куандык Шынасилов
Зидан Зинедин Мбаппе Килиан Париж
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