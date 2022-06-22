Почему Мбаппе отказался от перехода в «Реал» – ответ президента «ПСЖ»
Фото: Instagram/nasserelkhelaif
Руководитель французского футбольного клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи разъяснил историю с форвардом Килианом Мбаппе, который в трансферное окно предпочел остаться с парижанами, а не уходить в «Реал», сообщает Zakon.kz.
В интервью испанской газете Marca Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ».
Фото: Instagram/psg
Прошлым летом я отклонил предложение «Реала» на 180 млн, потому что знал, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ». Я знаю его очень хорошо, знаю, чего хочет он и его семья, и они не уедут ради денег. Он решил играть за свой город, клуб и страну, а также за спортивный проект. Он думает только о том, чтобы играть и побеждать.Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи
Также он развеял слухи о том, что парижский клуб возглавит Зинедин Зидан.
Скажу вам одно: мы вообще с ним не разговаривали. Контактов не было ни напрямую, ни через третьих лиц. Многие команды заинтересованы в его приглашении, в том числе сборные, но мы с ним никогда не общались.Нассер Аль-Хелаифи
Президент «ПСЖ» добавил, что парижане выбрали другой вариант на роль нового главного тренера и об этом объявят в ближайшее время.
Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ