Президент ПСЖ разрешил Мбаппе вернуться в основной состав команды

Глава "парижан" лично объявил об этом после встречи с 24-летним нападающим, вследствие чего Мбаппе вернулся в основной состав команды. Переговоры между футболистом и руководством клуба прошли конструктивно и позитивно. Нассер Аль-Хелайфи лично прибыл в тренировочный центр ПСЖ, где выступил перед всей командой. В своей речи он подчеркнул, что "Килиан вернулся, он привязан к клубу".

По предварительной договоренности, ПСЖ намерен продлить контракт с Мбаппе на два года с возможностью его перехода в мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает L’Équipe, форвард пообещал не покидать команду бесплатно. Болельщики смогут увидеть нападающего в составе парижского клуба на матче с "Тулузой", который состоится 20 августа, в рамках второго тура французского первенства.

❗️ EXC | Sources in Qatar approached us claiming that PSG and Mbappé have reached an agreement for the player to be sold at €200M this summer. pic.twitter.com/vXfCuYvhgl