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Президент ПСЖ разрешил Мбаппе вернуться в основной состав команды

Килиан Мбаппе вернулся в основной состав ПСЖ Фото: Instagram/psg
Руководитель французского футбольного клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи объявил о возвращении в основной состав лидера команды, форварда Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

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Глава "парижан" лично объявил об этом после встречи с 24-летним нападающим, вследствие чего Мбаппе вернулся в основной состав команды. Переговоры между футболистом и руководством клуба прошли конструктивно и позитивно. Нассер Аль-Хелайфи лично прибыл в тренировочный центр ПСЖ, где выступил перед всей командой. В своей речи он подчеркнул, что "Килиан вернулся, он привязан к клубу".

По предварительной договоренности, ПСЖ намерен продлить контракт с Мбаппе на два года с возможностью его перехода в мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает L’Équipe, форвард пообещал не покидать команду бесплатно. Болельщики смогут увидеть нападающего в составе парижского клуба на матче с "Тулузой", который состоится 20 августа, в рамках второго тура французского первенства.

По некоторой информации, ПСЖ и Килиан Мбаппе уже согласовали сумму его будущего трансфера: 200 млн евро. 

Сам футболист некоторое время не посещал тренировки ПСЖ из-за нежелания продлевать контракт. И только накануне он провел первое занятие под руководством испанского наставника Луиса Энрике. Без Мбаппе ПСЖ стартовал нулевой ничьей с "Лорьяном" в первом туре Лиги 1.

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Куандык Шынасилов
ПСЖ Мбаппе Килиан
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