Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Автомобильные коды для трех новых областей назвали в МВД

новые автомобильные коды в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, какие автомобильные коды присвоят жителям трех новых областей: Абайской, Улытауской и Жетысуской, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане, как отметили в ведомстве, для идентификации региона при регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение (сейчас – от 1 до 17).

Цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке.

В этой связи предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов госномеров вновь образовавшимся трем областям – Абайской, Жетысуской и Улытауской – по аналогии в следующем порядке: Абайская область – 18, Жетысуская область – 19 и Улытауская область – 20, – говорится в ответе МВД на запрос редакции.

Кроме того, в МВД отметили, что при введении новых цифровых обозначений жителям образованных областей не требуется замена прежних госномеров на транспортных средствах.

Напомним, что 4 мая 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской. С 8 июня он вступил в силу.

Новость по теме

Нужно ли будет менять документы жителям вновь образованных областей

Теперь в Казахстане 17 областей и три города республиканского значения.

Оксана Скибан
МВД РК Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
с 1 июля работникам МВД повысят доплаты за особые условия
С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда
дольщики строительство
Как не стать обманутым дольщиком
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления