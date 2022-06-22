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Землетрясение в Афганистане: 280 человек погибли и 600 получили ранения

Афганистан Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Афганистане. Оно затронуло районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян в провинции Пактика, передает Zakon.kz.

По сообщению местных властей, погибли 280 человек, еще 600 получили ранения. Пострадавших забирали в больницы на скорой помощи и вертолетах, пишет bakhtarnews.af.

Землетрясение разрушило жилые дома в двух провинциях. По предварительным данным, ожидается информация об увеличении числа погибших.

Ирина Лукичева
Афганистан
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