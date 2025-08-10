#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Мир

Ощутимое землетрясение произошло в Турции

землетрясение в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 22:37 Фото: Zakon.kz
В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение с магнитудой толчков 6,1, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 21:55 (по времени Астаны).

Как уточняется, эпицентр располагался в провинции Балыкесир.

Согласно данным издания, в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.

Отмечается, что приложения на смартфонах предупредили о землетрясении буквально за пару секунд до него.

Ряд иностранных СМИ публикуют видео с разрушенными домами. О жертвах пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 августа 2025 года в 18:44 по времени Астаны зафиксировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался на территории Кыргызстана. По данным сейсмологов, расчетная интенсивность в населенных пунктах Казахстана составила 2 балла.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Целый район обрушился в эпицентре землетрясения в Турции
Мир
23:21, Сегодня
Целый район обрушился в эпицентре землетрясения в Турции
Рыбак удивил американцев улыбкой после нападения акулы
Мир
21:11, Сегодня
Рыбак удивил американцев улыбкой после нападения акулы
Череп мумии, амулеты и часть короны: важные артефакты вернули Египту Германия и Британия
Мир
19:33, Сегодня
Череп мумии, амулеты и часть короны: важные артефакты вернули Египту Германия и Британия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: