Ощутимое землетрясение произошло в Турции

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение с магнитудой толчков 6,1, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 21:55 (по времени Астаны).

Как уточняется, эпицентр располагался в провинции Балыкесир.

Согласно данным издания, в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.

Отмечается, что приложения на смартфонах предупредили о землетрясении буквально за пару секунд до него.

Ряд иностранных СМИ публикуют видео с разрушенными домами. О жертвах пока не сообщается.

🚨 6.1-Magnitude Earthquake Strikes Balikesir, Türkiye; Aftershocks Follow!



🔴Following the main quake, aftershocks measuring 4.6 and 4.1 in magnitude were also recorded in the same region.



🔗: https://t.co/Xw3WvTLczm pic.twitter.com/YKnMblSwnM — Kurdistan 24 English (@K24English) August 10, 2025

Ранее сообщалось, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 августа 2025 года в 18:44 по времени Астаны зафиксировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался на территории Кыргызстана. По данным сейсмологов, расчетная интенсивность в населенных пунктах Казахстана составила 2 балла.

