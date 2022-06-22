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Абаев рассказал о будущем программы бесплатных спортивных секций

Казахстан спортивные секции госфинансирование министр комментарий Фото: gov.kz
На брифинге в СЦК министр культуры и спорта РК Даурен Абаев поделился, какой будет дальнейшая судьба программы подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков ArtSport, передает корреспондент Zakon.kz.
В настоящее время остро стоит вопрос финансирования данной программы. К сожалению, надо признать, что средств для полного обеспечения в том виде, в каком она сейчас функционирует, нет. Вместе с тем, хотим заявить, что все средства для подтвержденных ваучеров будут изысканы. В настоящий момент 495 тысяч человек посещают свыше 15 тысяч кружков и секций. На это было выделено более 32 млрд тенге. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Вместе с тем, по его данным, дополнительная потребность до конца года составляет 97 млрд тенге.

Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего, все разговоры о том, что программа будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Отдельно хочу отметить, что все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены. Регионы выделят на это необходимые средства. К примеру, акимат Алматы уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд тенге. Даурен Абаев

При этом он объяснил, почему финансирование программы увеличивается.

Количество детей в Казахстане растет. Каждый ребенок хочет заниматься. У нас 4,5 млн детей в стране, 450 тысяч детей родились в прошлом году. Через 5-6 лет они пойдут в кружки. А в совокупности это дает 32 млрд тенге, через 5-6 лет это будет больше 100 млрд тенге.Даурен Абаев

Тем временем глава ведомства отметил, что ArtSport — это далеко не единственный механизм развития массового спорта. По его словам, открыты физкультурно-оздоровительные центры, заработали национальные школьная и студенческая лиги по таким дисциплинам как баскетбол, волейбол, футзал, қазақша күрес, настольный теннис.

На всех уровнях системы образования введена доплата за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры.

Если говорить о картине в целом, то охват детей дополнительными спортивными секциями и кружками составляет — 73%. Помимо системы подушевого финансирования и секций при учреждениях образования еще 386 тысяч детей учатся в ДЮСШ. Даурен Абаев

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Программе кружков и секций ArtSport не хватает 50 млрд тенге – МКС РК

Министр добавил, что общий объем финансирования на вовлечение детей в спорт в 2022 году составляет 123,7 млрд тенге.

Оксана Скибан
МКС РК Абаев Даурен Казахстан
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