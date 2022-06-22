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Абаев о строительстве отеля рядом с урочищем Бозжыра: Надо найти золотую середину

Казахстан туризм урочище Бозжыра планы развитие Фото: wikimedia
Потенциал на территории урочища Бозжыра по развитию цивилизованного туризма имеется, но этот вопрос нужно обсуждать совместно с общественностью, инвесторами и экологами. Такое мнение высказал на брифинге в СЦК министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.
По поводу урочища Бозжыра пока никаких планов нет. Сейчас там просто дикий туризм, бесконтрольный. Представьте, если бы не было Медеу – ходили бы люди? Ходили. Катались бы на искусственных катках. Но ни о какой чистоте и ухоженности речь бы не шла. В урочище Бозжыра примерно такая сейчас ситуация.Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

При этом он подчеркнул, что если строить гостиничный комплекс, то делать это нужно вблизи урочища и при соблюдении всех экологических требований.

Мы должны при соблюдении всех экологических требований построить отель вне самой территории Бозжыры. Тогда люди будут приезжать на цивилизованный туризм. Это также позволит развивать многие вещи –люди будут приезжать с камерами, снимать. Имею в виду не только туристов, а также кинопроекты. Многие вещи можно было бы правильно сдвинуть в этом направлении.Даурен Абаев

Министр считает, что решение по строительству нужно принимать совместно с общественностью, инвесторами и экологами.

Можно построить отель и в 200 км от урочища. Вопрос по поводу строительства отеля нужно обсуждать между инвесторами, общественностью, экологами. Надо найти золотую середину.Даурен Абаев

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Урочище Бозжыра находится в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от Актау.

Оксана Скибан
МКС РК Абаев Даурен Бозжыра Мангистауская область
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