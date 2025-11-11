Аким области Абай о строительстве АЭС: Мы готовы построить

Аким области Абай Берик Уали на брифинге в СЦК 11 ноября 2025 года высказался о строительстве атомной электростанции (АЭС) в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать перспективы строительства АЭС в области Абай, уточнить, какие площадки рассматриваются и какую пользу это может принести региону и стране.

Берик Уали коротко ответил, что решение по этому вопросу находится в компетенции правительства.

На уточнение журналистов после брифинга аким ответил, что точной локации пока нет, но обсуждается Курчатов.

"Мы готовы рассмотреть. Это вопрос Агентства по атомной энергии. Мы готовы построить. Тем более, наши ученные все готовы и поддерживают. В прошлый раз глава государства сказал, что Курчатов будет рассматриваться как возможная площадка. По этой причине наши ученые не против того, чтобы там была построена АЭС. Я уже говорил: 1700 человек работают в ядерном центре в Курчатове, история центра обширная, и 700 из них предметно занимаются этими вопросами. Все они с пониманием относятся к этому предложению и поддерживают строительство АЭС", – озвучил Берик Уали.

Выступая 26 сентября 2025 года на заседании Национального совета по науке и технологиям, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал предполагаемый регион строительства еще одной атомной электростанции (АЭС).