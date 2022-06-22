Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении жителя Акмолинской области
Фото: pexels
21 июня на территории Атбасарского района на плотине реки Жабай обнаружены части тела человека. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции области отметили, что по результатам оперативно-розыскных мероприятий в суточный срок установлена личность жертвы.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.
В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ