Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении жителя Акмолинской области

Акмолинская область убийство подозреваемый Фото: pexels
21 июня на территории Атбасарского района на плотине реки Жабай обнаружены части тела человека. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции области отметили, что по результатам оперативно-розыскных мероприятий в суточный срок установлена личность жертвы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.

В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Анастасия Московчук
Акмолинская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
с 1 июля работникам МВД повысят доплаты за особые условия
С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда
дольщики строительство
Как не стать обманутым дольщиком
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления