Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении жителя Акмолинской области

21 июня на территории Атбасарского района на плотине реки Жабай обнаружены части тела человека. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции области отметили, что по результатам оперативно-розыскных мероприятий в суточный срок установлена личность жертвы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.